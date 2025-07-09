Підприємець з міста Турка на Львівщині, власник автосервісу VB Garage 29-річний Іван Біжик потрапив у скандал через коментар у тіктоці під дописом про російські атаки на ТЦК. Коментар із запитанням, куди донатити росіянам для завдання нових ударів по ТЦК, був зроблений із офіційної сторінки СТО. Сам Іван Біжик заявляє, що сторінку автосервісу зламали. СБУ вже проводить перевірку з цього приводу.

Напередоні у тіктоці опублікували проросійський допис із фотографіями російських «шахедів» з написами українською мовою «для ТЦК». Під цим дописом з’явився коментар, написаний зі сторінки СТО VB Garage, із запитанням «Куди скидати донати?». На цей коментар звернув увагу військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан «Штірліц».

«Яскравий приклад вкраїнчика. Який під дописом росіян про удари по ТЦК, питає куди їм донатити? м. Турка Львівської області. Власник СТО VB Garage. Акаунт "патріота". Всі дані в наявності. Служба безпеки України, Національна поліція України, заїдете в гості?», – написав Анатолій Штефан.

Підприємця з Турки перевірять правоохоронці через коментарі у TikTok (скріни Анатолія Штефана)

Згодом коментар СТО VB Garage «Куди скидати донати?» з-під проросійського допису зник, однак скріни поширилися у мережі. У СБУ Львівщини повідомили ZAXID.NET, що вже почали перевірку з цього приводу.

Сам Іван Біжик заперечує свою причетність до згаданого коментаря і заявляє, що сторінку СТО зламали.

«Це хтось мене замовив, мене і мій бізнес. Коментар був зроблений з моєї основної сторінки. Адекватна людина зі своєї сторінки таке не напише, тим більше з офіційної сторінки СТО. Хтось зламав сторінку. Я таким не займаюся», – сказав ZAXID.NET Іван Біжик.

Він також запевнив, що його автосервіс допомагає ЗСУ та ремонтує військові авто.

За даними YouControl, Іван Біжик зареєстрований як ФОП у Турці близько 5 років тому. Займається торгівлею автозапчастинами та ремонтом авто. Має у власності два автомобілі BMW X5, 2015 року випуску, та BMW 530D, 2003 року випуску.

У 2019 році притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне полювання на Закарпатті, отримав 3400 грн штрафу.

Нагадаємо, упродовж останнього часу росіяни завдавали ударів по ТЦК у низці регіонів України – у Полтаві, Кременчуці, Харкові та Запоріжжі.