Росіяни знову вдарили ракетами по Запорізькій області та обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину – на щастя, без жертв. За минулу добу ЗСУ вбили ще понад 700 окупантів, найбільших втрат ворог зазнає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 258 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі та вранці російські військові вдарили по Запорізькій області ракетами С-300, а також били з «Градів» по Дніпропетровщині – під прицілом була Марганецька та Нікопольська громади. У самому Нікополі ворог пошкодив близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, газовід. На щастя, і на Дніпропетровщині, і у Запорізькій області обійшлось без жертв.

На півдні та сході ситуація заливається складною. Найбільших втрат ворог зазнає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За даними очільника Луганської області, ЗСУ стрімко просуваються на Сватівському напрямку.

Не лише військові обороняють нашу землю, а й правоохоронці постійно викривають колаборантів та ворожих агентів. Так, на Київщині СБУ викрила фермера, який годував окупантів під час захоплення Вишгородського району. Сцеслуба також затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 77 170 військових. Також було знищено: