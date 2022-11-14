Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, під прицілом була Дніпропетровщина та Миколаївщина. У звільнений від окупації Херсон приїхав президент Володимир Зеленський. Генштаб підтвердив ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ у Горлівці на Донеччині.

ZAXID.NET підсумовує 264 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, відомо про трьох поранених. У ніч на понеділок російські окупаційні війська обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. Під обстрілами була Дніпропетровщина, де росіяни з «Градів» та важкої артилерії били по Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

На Миколаївщині ворог вранці наносив удари з РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. На щастя, мешканці не постраждали.

Росія намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

У звільнених від російської окупації населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи, зокрема розмінування. Вранці Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся з українськими військовими та відважними херсонцями, які вісім місяців провели в окупації.

За даними Генштабу, через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій. Підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 Рапіра.

ЗМІ повідомляють, що на тимчасово захоплених територіях півдня росіяни розбирають на бетонні плити дороги і зрошувальні канали, які використовують для будівництва оборонних споруд в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 81 370 військових. Також було знищено: