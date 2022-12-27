Російські окупанти маневрують на південному напрямку та продовжують вогневий терор правого берег Дніпра. За даними Міноборони України, росіяни хочуть захопити всю Донецьку область до кінця цього року. Наразі окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут, де зосереджено найбільше військової сили.

ZAXID.NET підсумовує 307 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни завдали чергових ударів по Херсону, влучивши у підприємство критичної інфраструктури, внаслідок обстрілу також були пошкоджені дитячий садок та станція екстреної медичної допомоги.

За даними начальниці об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня, російські окупанти маневрують на південному напрямку, а Збройні сили України завдають їм суттєвих ударів. Загарбники продовжують вогневий терор правого берег Дніпра, обстрілюючи деокуповані території.

Під ворожими обстрілами був Нікопольський район Дніпропетровщини, ворог бив з «Градів» та важкої артилерії, унаслідок чого пошкоджені газогони та електромережа. Вночі та вранці окупанти обстрілювали Сумщину, на щастя обійшлось без жертв.

За даними Міноборони України, росіяни хочуть захопити всю Донецьку область до кінця цього року. Наразі окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут, де зосереджено найбільше військової сили.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 103 220 військових. Також було знищено: