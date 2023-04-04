Росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами, але 14 з 17 безпілотників вдалось збити українським військовим. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Ворог продовжує наступ на чотирьох напрямках, протягом вівторка обстріли були також на Харківщині та Сумщині.

ZAXID.NET підсумовує 405 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом вівторка росіяни завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосували 17 дронів, 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Росіяни обстріляли населені пункти Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут - протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 175 690 осіб військових. Також було знищено: