Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом на фронт та поспілкувався з захисниками на лінії оборони Вугледар – Мар'їнка на Донеччині. Наступ росіян на Бахмутському напрямку дещо знизився, українські військові контролюють околицю міста в районі «Літака».

ZAXID.NET підсумовує 454 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом на фронт. Президент нагородив військових за службу та привітав їх з професійним святом. Володимир Зеленський поспілкувався з українськими захисниками на лінії оборони Вугледар – Мар'їнка на Донеччині.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, активність наступальних дій росіян на Бахмутському напрямку дещо знизилась, українські захисники контролюють околицю міста в районі «Літака».

У вівторок під прицілом російських військових було прикордоння Сумської області, Дніпропетровщина, Херсонщина та Харківщина. На Миколаївщині сили ППО збили ворожі безпілотники.

СБУ заявила про затримання у Черкасах російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 204 360 військових. Також було знищено: