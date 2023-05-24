Росіяни влучили керованою авіабомбою у дитячий садок на Сумщині. Протягом дня ворог наніс 17 авіаційних ударів та ще 20 ударів з РСЗВ по території України. Росія зосереджує основні зусилля на наступі на п’яти напрямках, а на Донеччині застосовує керовані авіабомби проти мирних жителів.

ZAXID.NET підсумовує 455 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом середи росіяни завдали 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росіяни влучили керованою авіабомбою у дитячий садок на Сумщині, на Донеччині Росія застосовує керовані авіабомби проти мирних жителів. Під прицілом була також Харківщина та Херсонщина.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом цієї доби нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу Shahed та один розвідувальний БпЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 204 760 військових. Також було знищено: