У спеку пийте воду регулярно, не чекаючи спраги

Надворі спекотно, стовпчик термометра піднімається до + 30 і вище, а попереду синоптики обіцяють аномальну спеку. Із 26 червня найспекотніше буде на заході країни – до 38 градусів тепла. Така погода триматиметься впродовж кількох днів. Спека погано впливає і на літніх людей, і на молодих, і на дітей, особливо маленьких. Тож аби нормально переносити спеку, варто передусім не допустити зневоднення організму. Дієтолог Андрій Маковецький радить у спекотні дні регулярно пити воду, не чекаючи сильної спраги. І обов’язково випивати впродовж дня 0, 5 л мінеральної води.

«Насправді спрага часто означає, що організм уже почав втрачати рідину. Тому в спеку краще пити невеликими порціями протягом дня. Оптимально – по кілька ковтків або по 150–250 мл води регулярно, особливо якщо ви багато ходите, працюєте на вулиці або перебуваєте в задушливому приміщенні», – радить дієтолог.

Нерідко, щоб швидше охолодитися, люди п’ють воду з холодильника або додають до води багато льоду. Дієтолог не радить цього робити, бо якщо часто пити дуже холодну воду, це може подразнювати горло, шлунок і не завжди допомагає організму нормально охолоджуватися. Краще пити воду кімнатної температури або злегка прохолодну. Вона легше п’ється, швидше сприймається організмом і допомагає підтримувати природне охолодження через піт. А крижану воду можна залишити як маленький освіжаючий бонус, скажімо, одну склянку 200–250 мл на день, щоб освіжити ротову порожнину.

За словами Андрія Маковецького, у спеку дуже важливо пити мінеральну воду, бо ми втрачаємо не лише воду, а й мінерали: натрій, калій, магній та інші солі. Вони потрібні для роботи м’язів, нервової системи, серця та нормального водного балансу в клітинах. Утім, варто пам’ятати, що газована вода – це не завжди мінеральна вода.

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Дієтолог радить впродовж дня пити звичайну чисту воду і 0,5 л мінеральної води. Тим, хто сильно пітніє, багато ходить або працює фізично, кількість мінеральної води можна збільшити, але основа все одно має бути проста: пити рівномірно протягом дня, а не заливати в себе літр води за раз.