«Піду на роботу і буду там ночувати»

Ви ще не зійшли з розуму на карантині? Давайте перевіримо.

У Львові дозволено гуляти в парках, тепер можна сходити в перукарню і з'їздити на сеанс у автокінотеатр. Судячи з відповідей, які ми отримали на поставлене минулого тижня запитання, кількість щасливих людей сьогодні може перевищити історичний максимум.

Ми запитали читачів, що вони зроблять першим після скасування карантину. Поділилися своїми ідеями понад 400 читачів і понад 20% із них вказали, що насамперед просто вийдуть прогулятися або поїдуть у подорож (і для кількох це явно буде подорож в один кінець). Близько 10% хочуть передусім постригтися, а 8% – піти до церкви.

Кілька людей розповіло, що як тільки вийдуть на вулицю, запросять на побачення першого зустрічного. Є й такі, кому карантин завадив освідчитися чи розлучитися.

Як і обіцяли, ZAXID.NET публікує найцікавіші відповіді читачів про перші вчинки після карантину.

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Перше, що я зроблю після скасування карантину...