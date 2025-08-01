Пілот українського винищувача продемонстрував фігуру вищого пілотажу

Пілот українського винищувача із позивним Sava після виконання бойового завдання продемонстрував у небі фігуру вищого пілотажу – «бочку». Відео маневру опублікувало Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ.

Як розповіли у Повітряних силах, льотчик бригади тактичної авіації з позивним Sava того дня виконав бойове завдання – авіаційний удар по ворожій техніці та живій силі.

«Для цієї роботи в небо підіймається група літаків. Кожний з них виконує свої функції: забезпечує екіпажі зв’язком та інформацією про бойове середовище, здійснює винищувальне авіаційне прикриття, завдає бомбового чи ракетного удару. Це складні й небезпечні повітряні операції», – пояснили у Повітряних силах.

Після успішної бойової операції український льотчик продемонстрував у небі фігуру вищого пілотажу – «бочку». Це маневр, при виконанні якого літак повертається відносно поздовжньої осі на 360° зі збереженням загального напрямку польоту.

«“Бочка” в небі – це подих пілота після важкого бойового завдання. Навіть у війні варто летіти красиво [...] Після ураження цілей – неймовірні почуття, але це триває миті. Політ продовжується і ти повністю зосереджуєшся на виконанні наступних завдань в небі», – розповів Sava.

Нагадаємо, у травні цього року Повітряні сили показали відео нічної бойової роботи українського льотчика з борта винищувача МіГ-29 під час відбиття російського масованого удару.