Імовірний момент падіння літака зафіксували місцеві мешканці

У суботу, 17 лютого, ЗСУ збили три російських винищувачі, один з яких впав на території громади тимчасово окупованої Луганщини. Туди його свідомо скерував пілот ЗС Росії, повідомив у неділю, 18 лютого, голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами голови ОВА, 17 лютого пілот винищувача скидав керовані авіаційні бомби на позиції українських військовослужбовців. Коли ж його підбили, пілот вирішив скерувати літак на населені пункти Луганщини, які перебувають у тимчасові окупації.

«А коли підсмажили вже його – думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині», – повідомив Артем Лисогор.

Голова ОВА додав, що мешканці села Дякове, розташованого за 10 км від кордону з Росією, побачили, як російський винищувач вбиває цивільних. Водночас кількість жертв та постраждалих внаслідок падіння літака наразі невідома.

Зазначимо, вранці 18 лютого Повітряні сили збили ще один російський винищувач Су-34. Окрім того, українські військові змогли знищити керовану ракету Х-59 та 12 із 14 дронів-камікадзе.