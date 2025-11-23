Ландо Норріс, Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі

Пілоти McLaren Ландо Норріс та Оскар Піастрі дискваліфіковані за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса, повідомляє пресслужба Формули-1.

Таке рішення в FIA ухвалили вже після завершення гонки, коли дві машини британської стайні потрапили під перевірку. Згідно з результатами, було виявлено, що товщина задньої частини планки обох болідів була меншою за необхідну на 9 мм. Це вперше в історії McLaren, коли обидві машини команди були зняті з результатів гонки.

Нагадаємо, Норріс фінішував на Гран-прі Лас-Вегаса другим, поступившись Максу Ферстаппену, а Піастрі став четвертим. Після втрати очок пілотами McLaren інтрига у боротьбі за чемпіонство закрутилась до максимуму.

Топ-3 загального заліку пілотів тепер виглядає так:

1. Норріс – 390 очок

2. Піастрі – 366

3. Ферстаппен – 366

До закінчення сезону залишилось два Гран-прі – у Катарі та Абу-Дабі.

До слова, після дискваліфікації Норріса та Піастрі Джордж Расселл на Грап-прі Лас-Вегаса піднявся на друге місце, а його напарник по Mercedes Кімі Антонеллі став третім.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025



