Пілотів McLaren Піастрі та Норріса офіційно дискваліфікували з Гран-прі Лас-Вегаса
Макс Ферстаппен зрівнявся за очками з Оскаром Піасті і відстає від Ландо Норріса лише на 24 пункти
Пілоти McLaren Ландо Норріс та Оскар Піастрі дискваліфіковані за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса, повідомляє пресслужба Формули-1.
Таке рішення в FIA ухвалили вже після завершення гонки, коли дві машини британської стайні потрапили під перевірку. Згідно з результатами, було виявлено, що товщина задньої частини планки обох болідів була меншою за необхідну на 9 мм. Це вперше в історії McLaren, коли обидві машини команди були зняті з результатів гонки.
Нагадаємо, Норріс фінішував на Гран-прі Лас-Вегаса другим, поступившись Максу Ферстаппену, а Піастрі став четвертим. Після втрати очок пілотами McLaren інтрига у боротьбі за чемпіонство закрутилась до максимуму.
Топ-3 загального заліку пілотів тепер виглядає так:
- 1. Норріс – 390 очок
- 2. Піастрі – 366
- 3. Ферстаппен – 366
До закінчення сезону залишилось два Гран-прі – у Катарі та Абу-Дабі.
До слова, після дискваліфікації Норріса та Піастрі Джордж Расселл на Грап-прі Лас-Вегаса піднявся на друге місце, а його напарник по Mercedes Кімі Антонеллі став третім.