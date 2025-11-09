Норріс став переможцем Гран-прі Бразилії, Ферстаппен фінішував третім з піт-лейн
Піастрі відстає від Норріса на 24 очки за три етапи до кінця сезону
У неділю, 9 листопада, на автодромі «Інтерлагос» відбулась 21-ша гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Бразилії. Переможцем став пілот McLaren Ландо Норріс, який у кваліфікації здобув поул. Другим фінішував Кімі Антонеллі з Mercedes, для якого цей подіум став другим у кар'єрі після Гран-прі Канади та найкращим результатом у Формулі-1 загалом. Третім приїхав Ферстаппен, який стартував з піт-лейн через заміну силової установки та налаштувань боліда.
Вже на старті перегонів сталася аварія, за підсумками якої зійшов пілот Kick Sauber Габріел Бортолето.
Після рестарту стався ще один інцидент – уже в групі лідерів. Цього разу зіткнення припустився пілот McLaren Оскар Піастрі, врізавшись у свого суперника, Кімі Антонеллі. Пілот Mercedes після контакту на некерованій машині влетів у Ferrari Шарля Леклера, що призвело до сходу монегаска.
Хаос допоміг Ферстаппену змінити гуму та розпочати свій прорив. На 42-му колі зійшов другий пілот Ferrari Льюїс Гамільтон через пошкодження, яке він отримав на старті заїзду в боротьбі з Колапінто.
Гран-прі Бразилії, топ-10:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 71 коло
- 2. Кімі Антонеллі (Mercedes) +10,388
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +10,750
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) +15,267
- 5. Оскар Піастрі (McLaren) +15,749
- 6. Олівер Берман (Haas) +29,630
- 7. Ліам Лоусон (RB) +52,642
- 8. Ісак Аджар (RB) +52,873
- 9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) + 53,324
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) +53,914
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 390 очок
- 2. Оскар Піастрі (McLaren) – 366 очки
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 341
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 276
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 214
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 148
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 122
- 8. Александер Албон (Williams) – 73
- 9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 43
- 10. Ісак Аджар (RB) – 43
У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а Mercedes знову витіснив Ferrari і Red Bull з другої сходинки.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 756 очок
- 2. Mercedes – 398
- 3. Red Bull – 366
- 4. Ferrari – 362
- 5. Williams – 111
- 6. RB – 82
- 7. Aston Martin – 72
- 8. Haas – 70
- 9. Kick Sauber – 62
- 10. Alpine – 22
Наступний Гран-прі відбудеться за два тижні, 22 листопада, у Лас-Вегасі (США).