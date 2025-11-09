Пілоти McLaren продовжують запеклу боротьбу за чемпіонство

У неділю, 9 листопада, на автодромі «Інтерлагос» відбулась 21-ша гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Бразилії. Переможцем став пілот McLaren Ландо Норріс, який у кваліфікації здобув поул. Другим фінішував Кімі Антонеллі з Mercedes, для якого цей подіум став другим у кар'єрі після Гран-прі Канади та найкращим результатом у Формулі-1 загалом. Третім приїхав Ферстаппен, який стартував з піт-лейн через заміну силової установки та налаштувань боліда.

Вже на старті перегонів сталася аварія, за підсумками якої зійшов пілот Kick Sauber Габріел Бортолето.

️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Після рестарту стався ще один інцидент – уже в групі лідерів. Цього разу зіткнення припустився пілот McLaren Оскар Піастрі, врізавшись у свого суперника, Кімі Антонеллі. Пілот Mercedes після контакту на некерованій машині влетів у Ferrari Шарля Леклера, що призвело до сходу монегаска.

Хаос допоміг Ферстаппену змінити гуму та розпочати свій прорив. На 42-му колі зійшов другий пілот Ferrari Льюїс Гамільтон через пошкодження, яке він отримав на старті заїзду в боротьбі з Колапінто.

Гран-прі Бразилії, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 71 коло

2. Кімі Антонеллі (Mercedes) +10,388

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +10,750

4. Джордж Расселл (Mercedes) +15,267

5. Оскар Піастрі (McLaren) +15,749

6. Олівер Берман (Haas) +29,630

7. Ліам Лоусон (RB) +52,642

8. Ісак Аджар (RB) +52,873

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) + 53,324

10. П’єр Гаслі (Alpine) +53,914

Загальний залік пілотів, очки:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 390 очок

2. Оскар Піастрі (McLaren) – 366 очки

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 341

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 276

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 214

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 148

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 122

8. Александер Албон (Williams) – 73

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 43

10. Ісак Аджар (RB) – 43

У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а Mercedes знову витіснив Ferrari і Red Bull з другої сходинки.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 756 очок

2. Mercedes – 398

3. Red Bull – 366

4. Ferrari – 362

5. Williams – 111

6. RB – 82

7. Aston Martin – 72

8. Haas – 70

9. Kick Sauber – 62

10. Alpine – 22

Наступний Гран-прі відбудеться за два тижні, 22 листопада, у Лас-Вегасі (США).