Рассел і Антонеллі забезпечили собі місце за кермом болідів на наступний сезон

Mercedes на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контрактів з Джорджем Расселлом та Кімі Антонеллі. Угоди розраховані на сезон 2026 року.

Обидва пілоти є вихованцями молодіжної програми Mercedes: Рассел приєднався до неї 2017 року, а Антонеллі – в 2019-му. Для 27-річного Джорджа наступний сезон стане вже восьмим у Формулі-1, тоді як для 19-річного Кімі – лише другим.

Нагадаємо, Рассел на шляху до королівських перегонів виграв титули GP3 та Формули-2, а після переходу до основної команди здобув п'ять перемог – 2026 рік буде його п'ятим сезоном у команді. Своєю чергою, Антонеллі здобув декілька чемпіонських титулів у Формулі-4, титул чемпіона регіональної Формули та перемоги у гонках Формули-2, перш ніж дебютувати у Формулі-1 в 2025 році.

У поточному сезоні після 18-ти етапів Рассел у загальному заліку пілотів посідає четверту сходинку, маючи у своєму доробку 237 очок і зберігає шанси на титул (у лідера – Оскара Піастрі – 336 балів). Антонеллі з 88-ма пунктами йде восьмим.

У Кубку конструкторів Mercedes (325 очок) веде боротьбу з Ferrari (300) та Red Bull (290) за другу сходинку. Достроковим переможцем цього сезону став McLaren, який набрав 650 балів.