Джордж Расселл зберігає шанси на перемогу в чемпіонаті

У неділю, 5 жовтня, на вуличному автодромі Марина-Бей відбулася вісімнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. У кваліфікації поул здобув пілот Mercedes Джордж Расселл, другим став Макс Ферстаппен із Red Bull, а третім – Оскар Піастрі з McLaren.

Переможцем гонки став Рассел, а друге місце посів Ферстаппен. Замкнув топ-3 Ландо Норріс. Для британця це друга перемога у сезоні та п'ята у кар'єрі. Завдяки подіуму Норріса McLaren достроково завоював Кубок конструкторів, ставши володарем цього трофею у другому сезоні поспіль і вдесяте у своїй історії.

Гран-прі Сінгапуру, топ-10:

1. Джордж Расселл (Mercedes) – 62 кола

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +5,430

3. Ландо Норріс (McLaren) +6,066

4. Оскар Піастрі (McLaren) +8,146

5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +33,681

6. Шарль Леклер (Ferrari) +45,996

7. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +1:20,251

8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:20,667

9. Олівер Берман (Haas) +1:33,527

10. Карлос Сайнс (Williams) +1 к.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 336 очки

2. Ландо Норріс (McLaren) – 314

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 273

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 237

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 173

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 127

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 88

8. Александер Албон (Williams) – 70

9. Ісак Аджар (RB) – 39

10. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37

У Кубку конструкторів McLaren після цього Гран-прі достроково гарантував собі трофей.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 650 очки

2. Mercedes – 325

3. Ferrari – 300

4. Red Bull – 290

5. Williams – 102

6. RB – 72

7. Aston Martin – 66

8. Kick Sauber – 55

9. Haas – 46

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться 19 жовтня у США.