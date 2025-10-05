McLaren завдяки подіуму Норріса вдруге поспіль виграв Кубок конструкторів Формули-1
Британська стайня здобуває престижний трофей вдесяте у своїй кар'єрі
У неділю, 5 жовтня, на вуличному автодромі Марина-Бей відбулася вісімнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. У кваліфікації поул здобув пілот Mercedes Джордж Расселл, другим став Макс Ферстаппен із Red Bull, а третім – Оскар Піастрі з McLaren.
Переможцем гонки став Рассел, а друге місце посів Ферстаппен. Замкнув топ-3 Ландо Норріс. Для британця це друга перемога у сезоні та п'ята у кар'єрі. Завдяки подіуму Норріса McLaren достроково завоював Кубок конструкторів, ставши володарем цього трофею у другому сезоні поспіль і вдесяте у своїй історії.
Гран-прі Сінгапуру, топ-10:
- 1. Джордж Расселл (Mercedes) – 62 кола
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +5,430
- 3. Ландо Норріс (McLaren) +6,066
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) +8,146
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +33,681
- 6. Шарль Леклер (Ferrari) +45,996
- 7. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +1:20,251
- 8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:20,667
- 9. Олівер Берман (Haas) +1:33,527
- 10. Карлос Сайнс (Williams) +1 к.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 336 очки
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 314
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 273
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 237
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 173
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 127
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 88
- 8. Александер Албон (Williams) – 70
- 9. Ісак Аджар (RB) – 39
- 10. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37
У Кубку конструкторів McLaren після цього Гран-прі достроково гарантував собі трофей.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 650 очки
- 2. Mercedes – 325
- 3. Ferrari – 300
- 4. Red Bull – 290
- 5. Williams – 102
- 6. RB – 72
- 7. Aston Martin – 66
- 8. Kick Sauber – 55
- 9. Haas – 46
- 10. Alpine – 20
Наступний Гран-прі відбудеться 19 жовтня у США.