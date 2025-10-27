Норріс впевнено виграв Гран-прі Мексики й обійшов Піастрі на вершині Формули-1
Після 20-го етапу інтрига у королівських перегонах закрутилась на максимум
У неділю, 26 жовтня, на автодромі імені братів Родрігес відбулась двадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Мексики. У кваліфікації поул здобув пілот McLaren Ландо Норріс. Британець випередив дует з Ferrari – Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона (7-разовий чемпіон вперше виборов право стартувати у топ-3 в складі Скудерії).
Переможцем гонки став Норріс, фінішувавши з відривом від найближчого переслідувача у 30 секунд. Як наслідок, британець обійшов свого партнера по команді Оскара Піастрі на одне очко у загальному заліку пілотів. Другим став Леклер, а третім – Ферстаппен. Макс мав хороший шанс вийти на другу сходинку, але йому завадив віртуальний сейфіті-кар, який і врятував Шарля.
Знову засмутив вболівальників Ferrari Гамільтон. За боротьбу з Ферстаппеном він отримав штраф у 10 секунд і, таким чином, знову втратив шанс піднятись на подіум – 20 гонок зі Скудерією без фінішу у топ-3. Неймовірний прогрес продемонструвала команда Haas – обидва її пілоти (Олівер Берман та Естебан Окон) фінішували в топ-10.
Гран-прі Мексики, топ-10:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 71 коло
- 2. Шарль Леклер (Ferrari) +30,324
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +31,049
- 4. Олівер Берман (Haas) +40,955
- 5. Оскар Піастрі (McLaren) +42,065
- 6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +47,837
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) +50,287
- 8. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +56,446
- 9. Естебан Окон (Haas) +1:15,464
- 10. Габріель Бортолето (Kick Sauber) +1:16,863
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 357 очок
- 2. Оскар Піастрі (McLaren) – 356 очки
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 321
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 258
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 210
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 146
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 97
- 8. Александер Албон (Williams) – 73
- 9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 41
- 10. Ісак Аджар (RB) – 39
У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а Ferrari витіснив Mercedes з другої сходинки, обійшовши німців на одне очко.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 713 очок
- 2. Ferrari – 356
- 3. Mercedes – 355
- 4. Red Bull – 346
- 5. Williams – 111
- 6. RB – 72
- 7. Aston Martin – 69
- 8. Haas – 62
- 9. Kick Sauber – 60
- 10. Alpine – 20
Наступний Гран-прі відбудеться за два тижні, 9 листопада, у Бразилії.