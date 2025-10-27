Ландо Норріс повернувся на вершину загального заліку пілотів

У неділю, 26 жовтня, на автодромі імені братів Родрігес відбулась двадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Мексики. У кваліфікації поул здобув пілот McLaren Ландо Норріс. Британець випередив дует з Ferrari – Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона (7-разовий чемпіон вперше виборов право стартувати у топ-3 в складі Скудерії).

Переможцем гонки став Норріс, фінішувавши з відривом від найближчого переслідувача у 30 секунд. Як наслідок, британець обійшов свого партнера по команді Оскара Піастрі на одне очко у загальному заліку пілотів. Другим став Леклер, а третім – Ферстаппен. Макс мав хороший шанс вийти на другу сходинку, але йому завадив віртуальний сейфіті-кар, який і врятував Шарля.

Знову засмутив вболівальників Ferrari Гамільтон. За боротьбу з Ферстаппеном він отримав штраф у 10 секунд і, таким чином, знову втратив шанс піднятись на подіум – 20 гонок зі Скудерією без фінішу у топ-3. Неймовірний прогрес продемонструвала команда Haas – обидва її пілоти (Олівер Берман та Естебан Окон) фінішували в топ-10.

Гран-прі Мексики, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 71 коло

2. Шарль Леклер (Ferrari) +30,324

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +31,049

4. Олівер Берман (Haas) +40,955

5. Оскар Піастрі (McLaren) +42,065

6. Кімі Антонеллі (Mercedes) +47,837

7. Джордж Расселл (Mercedes) +50,287

8. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +56,446

9. Естебан Окон (Haas) +1:15,464

10. Габріель Бортолето (Kick Sauber) +1:16,863

Загальний залік пілотів, очки:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 357 очок

2. Оскар Піастрі (McLaren) – 356 очки

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 321

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 258

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 210

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 146

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 97

8. Александер Албон (Williams) – 73

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 41

10. Ісак Аджар (RB) – 39

У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а Ferrari витіснив Mercedes з другої сходинки, обійшовши німців на одне очко.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 713 очок

2. Ferrari – 356

3. Mercedes – 355

4. Red Bull – 346

5. Williams – 111

6. RB – 72

7. Aston Martin – 69

8. Haas – 62

9. Kick Sauber – 60

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться за два тижні, 9 листопада, у Бразилії.