Ферстаппен виграв Гран-прі США, здобувши п'яту перемогу в сезоні
Нідерландець закрутив інтригу у боротьбі за чемпіонство
У неділю, 19 жовтня, у місті Остін (штат Техас) відбулася дев’ятнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі США. У кваліфікації поул здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, другим став Ландо Норріс з McLaren, а трійку замкнув Шарль Леклер на Ferrari.
Переможцем гонки став Ферстаппен, для якого вона стала 68-ю в кар’єрі й 5-ю у поточному сезоні. Нідерландцю допоміг Леклер, який на старті випередив Норріса і протягом 20 кіл утримував пілота McLaren, дозволяючи Максу збільшувати відрив. Шарль фінішував третім.
Варто відзначити Юкі Цуноду, який приїхав сьомим. Очки також змогли набрати Ніко Хюлькенберг, Олівер Берман і Фернандо Алонсо.
Гран-прі США, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 56 кіл
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +7,959
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +15,373
- 4. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +28,536
- 5. Оскар Піастрі (McLaren) +29,678
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) +33,456
- 7. Юкі Цунода (Red Bull) +52,714
- 8. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +57,249
- 9. Олівер Берман (Haas) +1:04,722
- 10. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:10,001
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 346 очки
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 332
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 306
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 252
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 192
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 142
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 89
- 8. Александер Албон (Williams) – 73
- 9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 41
- 10. Ісак Аджар (RB) – 39
У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а запеклу боротьбу за топ-3 ведуть Mercedes, Ferrari та Red Bull.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 678 очки
- 2. Mercedes – 341
- 3. Ferrari – 334
- 4. Red Bull – 331
- 5. Williams – 111
- 6. RB – 72
- 7. Aston Martin – 69
- 8. Kick Sauber – 59
- 9. Haas – 48
- 10. Alpine – 20
Наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 26 жовтня, у Мексиці.