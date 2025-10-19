Red Bull продовжують боротьбу за другу сходинку у Кубку конструкторів

У неділю, 19 жовтня, у місті Остін (штат Техас) відбулася дев’ятнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі США. У кваліфікації поул здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, другим став Ландо Норріс з McLaren, а трійку замкнув Шарль Леклер на Ferrari.

Переможцем гонки став Ферстаппен, для якого вона стала 68-ю в кар’єрі й 5-ю у поточному сезоні. Нідерландцю допоміг Леклер, який на старті випередив Норріса і протягом 20 кіл утримував пілота McLaren, дозволяючи Максу збільшувати відрив. Шарль фінішував третім.

Варто відзначити Юкі Цуноду, який приїхав сьомим. Очки також змогли набрати Ніко Хюлькенберг, Олівер Берман і Фернандо Алонсо.

Гран-прі США, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 56 кіл

2. Ландо Норріс (McLaren) +7,959

3. Шарль Леклер (Ferrari) +15,373

4. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +28,536

5. Оскар Піастрі (McLaren) +29,678

6. Джордж Расселл (Mercedes) +33,456

7. Юкі Цунода (Red Bull) +52,714

8. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +57,249

9. Олівер Берман (Haas) +1:04,722

10. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:10,001

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 346 очки

2. Ландо Норріс (McLaren) – 332

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 306

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 252

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 192

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 142

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 89

8. Александер Албон (Williams) – 73

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 41

10. Ісак Аджар (RB) – 39

У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а запеклу боротьбу за топ-3 ведуть Mercedes, Ferrari та Red Bull.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 678 очки

2. Mercedes – 341

3. Ferrari – 334

4. Red Bull – 331

5. Williams – 111

6. RB – 72

7. Aston Martin – 69

8. Kick Sauber – 59

9. Haas – 48

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 26 жовтня, у Мексиці.