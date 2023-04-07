Держпродспоживслужба проводить перевірку в НВК «Зефір»

Після харчування у навчально-відпочинковому комплексі «Зефір» у Дрогобичі отруїлися троє дітей. Ще двох дітей, які не харчувалися, але мають симптоми отруєння, госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у Дрогобицькій районній військовій адміністрації, 5 квітня до інфекційного відділення Дрогобицької міської лікарні госпіталізували трьох дітей віком до 17 років з симптомами. Всі вони скаржились на нудоту, загальну слабкість, біль в животі, блювоту, діарею та підвищення температури. Троє з них харчувалися у навчально-відпочинковому комплексі «Зефір».

У четвер, 6 квітня, у ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області повідомили, що в НВК «Зефір» зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Держпродспоживслужба розпочала позапланову перевірку закладу.

Після розголосу у НВК «Зефір» повідомили, що причиною отруєння дітей стала не кишкова, а ротавірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом.