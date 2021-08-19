37-річний Дмитро Грачов в особистій SMS-переписці з екс-нардепом Володимиром В'язівським назвав українську мову «псячою»

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, львівський тренер зі стрільби з лука Дмитро Грачов не зреагував публічно на скандал щодо його зневажливого ставлення до української мови, натомість видалив свою сторінку з Facebook.

Cпортсмен оскандалився, назвавши українську мову «псячою» в особистій SMS-переписці з екс-нардепом Володимиром В’язівським. Переписка між екс-нардепом і спорстменом стосувала повернення боргу. За словами В’язівського, Дмитро Грачов заборгував йому 4500 доларів США. При цьому Дмитро Грачов вів переписку російською мовою і вимагав не говорити з ним «на псячій мові». Екс-нардеп оприлюднив переписку у Facebook.

Зі свого боку Дмитро Грачов ніяк публічно не відреагував на скандал навколо нього. Натомість після розголосу видалив свою сторінку з Facebook. Перед тим він заблокував у соцмережі журналістку, яка звернулася до нього за коментарем.

ZAXID.NET також спробував отримати коментар у Дмитра Грачова, зателефонувавши у лучний тир «Archerclublviv», де він працює тренером. Однак, на дзвінки там ніхто не відповідав.

37-річний львів’янин Дмитро Грачов закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивному товаристві «Динамо». Олімпійську медаль виборов на Олімпіаді 2004 року в Афінах в командних змаганнях у складі збірної України. Як подяку за олімпійську медаль отримав від міста квартиру у Львові.