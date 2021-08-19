Відомий львівський лучник Дмитро Грачов зневажливо висловився про українську мову

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, тренер зі стрільби з лука, львів’янин Дмитро Грачов в особистій переписці з екс-нардепом Володимиром В’язівським назвав українську мову «псячою». Володимир В’язівський оприлюднив SMS-переписку зі спорсменом, бо вважає, що таких людей не варто запрошувати на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України та допускати до тренування дітей.

«Товариство, цікавить ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?», – написав Володимир В'язівський у Facebook.

Володимир В'язівський розповів ZAXID.NET, що його SMS-переписка з Дмитром Грачовим відбулася понад місяць тому і стосувалася повернення боргу. За словами екс-нардепа, спортсмен заборгував йому 4500 доларів США. Дмитро Грачов вів переписку російською мовою і запропонував Володимиру В'язівському «не спілкуватися на псячій мові».

«Ми з ним перетиналися у бізнесових справах. Він мав мені повернути борг, але так і не повернув. Я йому час від часу нагадував, що ми маємо зустрітися, щоб вирішити питання боргу. А його чомусь прорвало на іншу тему», – розповів Володимир В’язівський.

Екс-нардеп пояснив, що оприлюднив приватну переписку зі спортсменом лише зараз, бо вважає, що таких людей з антиукраїнською позицією не можна запрошувати на урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та допускати до тренування дітей.

37-річний львів’янин Дмитро Грачов закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивному товаристві «Динамо». Олімпійську медаль виборов на Олімпіаді 2004 року в Афінах в командних змаганнях у складі збірної України. Як подяку за олімпійську медаль отримав від міста квартиру у Львові.

ZAXID.NET спробував отримати коментар у Дмитра Грачова, зателефонувавши у лучний тир «archerclublviv», де він працює тренером. Однак, на дзвінки там ніхто не відповідав. Окрім того, Дмитро Грачов заблокував журналістку у Facebook після того, як вона звернулася до нього за коментарем.