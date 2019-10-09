Після перегляду фільму «Джокер» 25-річний львів'янин скоїв самогубство

Тіло повішеного 25-річного чоловіка на балконі вранці знайшла дружина

У спальному районі Львова вранці 9 жовтня виявили повішеним 25-річного львів'янина. Біля нього знайшли записку, однак правоохоронці не розкривають її змісту. Близький товариш самогубці, який повідомив ZAXID.NET про цей випадок, припускає, що до такого вчинку чоловіка міг підштовхнути перегляд американського блокбастеру «Джокер». Натомість у поліції схильні вважати, що причиною міг стати сімейний конфлікт.

Тіло молодого чоловіка на балконі орендованої квартири у багатоповерхівці по вул. Рубчака виявила його дружина. Ввечері напередодні інциденту чоловіка помітили в кінотеатрі у ТРЦ Victoria Gardens, але невідомо з ким він там був. Товариш самогубці розповів ZAXID.NET, що той не мав проблем ні на роботі, ні в сім'ї.

«Я його бачив вчора і вдень, і ввечері – ніщо не видавало такого наміру. Люди, які з ним працюють, теж кажуть, що він весь час поводився нормально. Ввечері його помітили в кінотеатрі під час перегляду фільму «Джокер». З ким він там був, невідомо, міг бути й сам. Знаю, що фільм похмурий, може, це його підштовхнуло до вчинку. Зараз багато говорять про приховану депресію, при якій люди можуть на публіці нормально поводитися і навіть веселитись. Може, це було й у нього», – припустив у розмові із ZAXID.NET Сергій С. (його дані є в редакції).

У поліції ZAXID.NET підтвердили факт самогубства 25-річного львів'янина, але припускають, що ключовою причиною самогубства міг стати конфлікт із дружиною. Однак правоохоронці ще розслідуватимуть всі обставини цього випадку.

Речниця прес-служби Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська також підтвердила ZAXID.NET існування посмертної записки самогубця, однак поліція не готова наразі розкривати її зміст.