Після півтори доби пошуків у Львові знайшли 80-річного генерал-лейтенанта

80-річний Володимир Черних

Пізно ввечері у середу, 15 серпня, у Львові розшукали 80-річного генерал-лейтенанта Володимира Черних, який зник ще 14 серпня. Як повідомив ZAXID.NET начальник управління безпеки міста Львівської міськради Юрій Діль, чоловіка знайшли двоє випадкових перехожих.

«Приблизно о 23:30 в районі пожежної частини на вул. Богдана Хмельницького, 193 двоє хлопців віком близько 18-19 років побачили розгубленого літнього чоловіка. Вони запитали, чи йому потрібна допомога, і їх здивувало, що чоловік не зміг пригадати свого імені», – розповів Юрій Діль.

За його словами, хлопці прочитали у ЗМІ інформацію про зникнення Володимира Черних і зателефонували на лінію «102». На виклик приїхали патрульні і встановили, що виявлений чоловік – це саме зниклий генерал-лейтенант, та відвезли його додому.

Юрій Діль також сказав, що чоловік проживає в районі Привокзального ринку у Львові і не зміг пригадати, як він потрапив на вул. Богдана Хмельницького. Нагадаємо, зник він ще 14 серпня близько 11:00.

«Дуже добре, що все так склалось, бо цей чоловік багато зробив для українського війська і було б прикро, якби з ним щось сталося. У Львові з родичів у нього є лише дружина», – додав він.