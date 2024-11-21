Львівські фахівці завершили реставрацію шести ікон з фонду Рівненського обласного краєзнавчого музею, проте до відкритого доступу вони повернуться лише за погодження Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Про це повідомили 21 листопада у Рівненській обласній раді.

«Майже пʼять років знадобилося фахівцям Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України, щоб повернути до життя шість унікальних ікон XVII-XVIII століть з фонду Рівненського обласного краєзнавчого музею», – зазначають в обласній раді.

Йдеться про такі ікони:

«Микола Чудотворець»;

«Покрова»;

«Христос над чашею»;

«Богородиця з Дитям»;

«Богородиця»;

«Святий Миколай».

Раніше роботи не експонували через пошкоджений стан, а тепер – через війну. У музеї зазначили, що до відкритого доступу ікони повернуть лише за погодження Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Додамо, що ікони виявили під час експедицій в 1970-80 роках у храмах Рівненщини. Зокрема, в селах Оржів, Молодаво, Острівці. Відомо, що вони не народні, а мають професійне авторство. Проте, хто їх написав – точно невідомо.