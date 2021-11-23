22 листопада США вирішили запровадити нові санкції проти причетних до будівництва газопроводу «Північний потік-2»

Стартова ціна на газ у Європі знову піднялася вище ніж 1000 доларів за тисячу кубометрів. Ціна підскочила після запровадження Вашингтоном нових санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, 22 листопада США вирішили запровадити нові санкції проти причетних до будівництва газопроводу «Північний потік-2». Мова йде про два судна та зареєстровану на Кіпрі компанію Transadria і судно Marlin, які безпосередньо брали участь при будівництві газопроводу.

Вже сьогодні, 23 листопада, еталонні європейські фʼючерси на газ зросли на 8,7% – до 91,34 євро за мегават-годину, або 1096 доларів США за тисячу кубометрів. Водночас аналітики припускають, що нові санкції США не призведуть до зростання фʼючерсів у довгостроковій перспективі.

Зазначимо, що упродовж шести місяців 2021 року ціна на газ у країнах ЄС зросла у 13 разів – з 7 євро до 90 євро за мегават-годину. При цьому ціна на електроенергію зросла в 7,5 разів – з 20 євро до 150 євро за мегават-годину.

Також ріст цін на газ пов’язують з погодними умовами. Європа очікує на сезонне похолодання: цього тижня очікується зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні.

Своєю чергою, стрімке зростання цін на газ на європейських біржах в Україні пов’язують з «енергетичною війною, яку «Газпром» розв'язав для шантажу і введення в експлуатацію Північного потоку-2». Це підтверджується зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками, і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи.

Як ситуація із газопроводом «Північний потік-2»

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Запуск газопроводу, будівництво якого фактично завершене, відкладається з кількох причин. По-перше, проєкт не може бути запущений в експлуатацію без схвалення спеціалізованими європейськими структурами, а цей процес триватиме кілька місяців.

По-друге, німецьке федеральне відомство, яке має сертифікувати газопровід, зажадало від компанії-оператора «Північного потоку-2», що базується в Швейцарії, створити нову компанію-дочку на території Німеччини і передати їй більшу частину своїх активів.

Після того, як оператор створить дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу, сертифікацію буде продовжено, наразі її зупинили.

15 листопада голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз Україна» до сертифікації «Північного потоку-2».