Туреччина обмежила експорт після попередження з боку США про можливі наслідки торгівлі з Росією

Туреччина таємно заблокувала експорт американської військової техніки та іншої продукції до Росії, після того, як стикнулася із тиском Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило у вівторок, 22 жовтня, Finansial Times із посиланням на власні джерела.

За даними видання, США попередили Туреччину про «можливі наслідки», якщо та не припинить торгувати з Росією товарами, життєво важливими для ведення війни проти України. Йдеться про понад 40 категорій товарів американського походження.

Співрозмовник FT повідомив, що за останні тижні Туреччина скоригувала свої митні системи, що запобігти експорту товарів військового та подвійного призначення до Росії. Втім, про обмеження торгівлі мікросхемами, а також системами подвійного керування, які можуть стосуватися і цивільних цілей, Туреччина вирішила не оголошувати через «політичну чутливість».

Крім того, за даними FT, турецькі банки також різко скоротили свою співпрацю з російськими контрагентами після оголошення американських санкцій проти кредиторів, які обробляють російські транзакції.

Експорт західних товарів Туреччина скерувала на Казахстан та Азербайджан. Журналісти повідомили, що заборона на військовий експорт до Росії є останньою ознакою того, що Туреччина більше не готова допомагати Росії обходити санкції ЄС та США.

Нагадаємо, Китай заборонив експорт дронів, які можуть застосовуватися у російсько-українській війні. Також будуть обмежені деякі функції дронів через критику з боку США та їхніх союзників китайської позиції щодо російської агресії. Втім, країна досі є основним джерелом постачання товарів подвійного призначення, які підтримують Росію у війні проти України.