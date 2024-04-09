Смертельна аварія сталася опівночі 9 квітня на Слов’янській набережній в Ужгороді

Смертельна аварія сталася опівночі 9 квітня на Слов’янській набережній в Ужгороді. 28-річний ужгородець на Audi зіткнувся з деревами і перекинув автівку на дах. Двоє його пасажирів загинули, водія та ще двох ужгородців госпіталізували.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, водій Audi вчинив ДТП, бо на швидкості не впорався з керуванням.

«28-річний житель Ужгорода керуючи автомобілем Audі рухався Слов’янською набережною. Водій не вибрав безпечну швидкість та на заокругленому відрізку дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревами. Внаслідок цього автомобіль перекинувся на дах», – інформують у поліції.

Двоє пасажирів – 19-річний та 21-річний місцеві мешканці – від отриманих травм померли на місці аварії. Водія та ще двох пасажирів – 20-річного та 16-річного ужгородців – госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.