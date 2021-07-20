Одну із ракет перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купок», а інша впала на відкритій місцевості

Армія оборони Ізраїлю заявила про ракетний обстріл території Ізраїлю з боку Лівану. Всього по ізраїльській території було випущено дві ракети, одну із яких збила система протиповітряної оборони «Залізний купол».

Дві ракети були випущені в напрямку північної частини Ізраїлю, повідомляють ізраїльські військові у вівторок, 20 липня. Через це в цій частині країни включили сирени попредження.

Одну із ракет перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купол», друга впала на відкритій місцевості. Про жертви та руйнування не повідомляють.

У відповідь на обстріл, як повідомляє Times of Israel, ізраїльські військові випустили кілька снарядів по місцях пуску ракет у Ваді-Хамул.

Ізраїльскі військові вважають, що обстріл здійснили палестинські угруповання, а не ліванський радикальний шиїтський рух Хезболла. Вони впевнені, що ця атака могла бути здійснена з його схвалення, адже він контролює південну частину території Лівану.