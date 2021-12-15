Більше 20 років пластуни напередодні різдвяних свят привозять до міста Вифлеємський вогонь. У середу, 15 грудня, його урочисто передали міському голові Львова Андрію Садовому.

«Останні 23 роки пластуни постійно приносять цей вогонь і він не просто дає тепло, це вже є передвісник свят. Велика подяка нашим пластунам за це тепло, за надію, за прекрасну пластунську мелодію, я її просто обожнюю», – додав Андрій Садовий.

Вифлеємський вогонь миру − це символ Різдва, який щороку запалюють у Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа. З Вифлеєму вогонь відправляють літаком до Австрії, а вже звідти його поширюють скаути по всьому світу.

Львівським пластунам вогонь передавали польські колеги.

«Ми привезли цей вогонь позавчора з українсько-польського кордону від наших партнерів-харцерів. Цей вогонь символізує мир, любов та добро. І він має таку благу мету подарувати мир, любов, тепло кожному українцю», – розповів керівник «Пласту» у Львові Ярослав Булишин.

До 2 січня українські скаути передадуть Вифлеємський вогонь у понад сотню установ. Напередодні свят кожен охочий зможе принести цей вогник і у свої домівки, адже він буде доступний і у міських храмах.