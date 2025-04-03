На Рівненщині семеро підприємців змагалися за цех площею 1219,2 м2

У четвер, 3 квітня, відбувся аукціон з продажу плодоконсервного цеху у місті Сарни на Рівненщині. Переможною у третьому раунді стала ставка ТОВ «Північ Ресурс Логістік», яке запропонувало за об’єкт 1,7 млн грн, що у 22 рази перевищило початкову ціну.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило цех на приватизацію 8 березня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 74 947 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований на вулиці Гоголя у Сарнах та має загальну площу 1219,2 м2. Переможець отримає головний корпус плодоконсервного цеху, склад готової продукції, очисні споруди, склад склотари та котельню.

Онлайн-аукціон відбувся 3 квітня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли семеро учасників. Переможною стала ТОВ «Північ Ресурс Логістік», яке запропонувало за об’єкт 1 751 000 грн. Це у 22 рази перевищило початкову ціну.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Північ Ресурс Логістік» зареєстроване у 2021 році у Сарнах і спеціалізується у лісопильному та стругальному виробництві. Власником бізнесу є Андрій Кусковський.