По всій Україні відбулися акції пам’яті загиблої активістки Катерини Гандзюк

Учасники акції оголосили вимогу до нового президента: припинити терор проти громадянського суспільства

У суботу, 18 травня, Києві та десятках інших українських міст сотні активістів та небайдужих вийшли на акції пам’яті загиблої радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

У столиці друзі та знайомі Каті Гандзюк вийшли під Адміністрацію президента по вул. Банковій. Учасники акції оголосили вимогу до нового президента: припинити терор проти громадянського суспільства та покарати винних у вбивстві Гандзюк.

Oднойменні акції відбуваються у 9 столицях різних країн та у 40 українських містах.

Відез з акції у Києві оприлюдинили очевидці.

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні. Станом на лютий 2019 року слідство встановило вісьмох фігурантів злочину. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (гадані виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор), Владислав Мангер (замовник). Левін утік, Мангер - на волі під заставою.