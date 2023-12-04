Поліцейські призначили низку експертиз, щоб з'ясувати причину ДТП

Поблизу Чернівців вранці 4 грудня трапилася ДТП, в якій важко травмувався водій вантажівки. Чоловік отримав політравму органів і зараз перебуває в реанімації без свідомості. Одна з попередніх причин аварії – це водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі М-19 неподалік села Чагор Чернівецького району. Вантажівка Renault Magnum на швидкості з’їхала з дороги і перевернулася. Фура була навантажена деревиною. Водії, які проїздили повз, викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги. Кермувальник вантажівки виявився заблокований в кабіні, але його вдалося витягнути і передати медикам.

Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група. «Попередньо правоохоронці з’ясували, що у межах села Чагор 37-річний водій вантажівки з причепом Renault Magnum, з’їхав з дороги та перекинувся. У результаті ДТП водій, житель села Маморниця, отримав політравми», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 4 грудня.

Наразі буковинець перебуває в реанімації однієї з лікарень Чернівців. За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці також призначили низку експертиз, а водія взяли зразки для встановлення чи перебував він за кермом під дією алкоголю.