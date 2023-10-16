У понеділок, 16 жовтня, поблизу Львова у селі Наварія виникла пожежа. Займання сталося в газоблочному гаражі, критому металочерепицею. Внаслідок пожежі повністю згорів автомобіль Ford Focus. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з гаражу вибивалось полум’я. У середині стояв автомобіль «Ford Focus», який був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розміщений житловий будинок.

«О 01:06 вогнеборці локалізували пожежу та о 01:45 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив гараж та автомобіль Ford Focus», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогнеборці запобігли швидкому розповсюдженню пожежі та врятували від вогню поруч розташований житловий будинок. До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та три одиниці спецтехніки.