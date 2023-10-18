Очевидці помітили стовп диму неподалік від Севастополя

У середу, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Криму вчергове пролунали вибухи. Місцеві мешканці Севастополя зафіксували прильоти у передмісті окупованого міста, де може розташовуватися військова база росіян.

Вибухи пролунали приблизно о 17:30 в районі селища Сахарна Головка, де, за попередніми даними, розташована військова база російських окупантів. Населений пункт наразі набув статусу частини Севастополя та розташовується за 3 км від міста.

На фото та відео, оприлюднених очевидцями подій, видно стовп диму, який йде за Севастополем. Зазначається, що повітряну тривогу в окупованому місті оголосили тільки після влучання.

Після обстрілу над Севастопольською бухтою окупанти пустили димову завісу. До бухти, де дислокуються російські кораблі, прилетіли гелікоптери.

Наразі міністерство оборони Росії ніяк не прокоментувало вибух поблизу Севастополя. Також офіційної інформації про атаку немає і від прес-служб Сил оборони.