Тіло пролежало у зарослях біля річки кілька місяців

Поліцейські встановлюють особу чоловіка, тіло якого знайшли 7 серпня у місті Жидачів на Львівщині. Тіло виявили в зарослях поблизу річки Стрий, воно пролежало там декілька місяців.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що скелетоване тіло чоловіка, віком 50-60 років, знайшли місцеві мешканці між руслом річки Стрий та вул. Шашкевича у Жидачеві.

Чоловік був одягнутий у святковий одяг – сорочку на короткий рукав з вишивкою на комірці, чорні класичні штани та туфлі на шнурівки (41-42 розмір). При собі мав запальничку чорного кольору та 1000 гривень.

Наразі поліцейські встановлюють особу померлого. Тіло скерували на експертизу, яка має встановити причину смерті. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено.