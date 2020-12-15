Тіло зниклої жінки знайшли мисливці через два місяці після зникнення

У неділю, 13 грудня, у лісі в Золочівському районі на Львівщині мисливці знайшли тіло 61-річної мешканки села Теребежі Буського району, яку два місяці тому оголосили в розшук як безвісти зниклу.

Як повідомили ZAXID.NET в поліції Львівщини, 61-річна Дарія М. з села Теребежі Буського району зникла 16 жовтня. Вона гостювала у своєї родини в селі Побіч на Золочівщині. 16 жовтня вийшла з будинку свого брата, поверталася додому через ліс та загубилася.

Орієнтовне місце виявлення тіла Дарії М.

Жінка перебувала у розшуку як безвісти зникла. До її пошуків залучали поліцейських, військових та небайдужих людей. Лише через два місяці, 13 грудня, її тіло знайшли мисливці у лісі на Золочівщині – за 5 км від будинку її брата.

Наразі правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті, проте відомо, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.