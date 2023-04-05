Судно з сирійськими громадянами прямувало до українського Ізмаїла

Біля берегів Туреччини затонуло гвінейське вантажне судно, яке прямувало до українського Ізмаїла. П'ятьох з 14 членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це повідомило у середу, 5 квітня, турецьке видання Hurriyet із посиланням на губернатора турецької Анталії Ерсіна Язиджі. Комерційне судно Joe 2 прямувало з турецького порту Іскендерун до Ізмаїла.

«Пошуково-рятувальні групи командування берегової охорони були направлені в регіон після того, як комерційне судно під іноземним прапором Joe 2 затонуло біля узбережжя Кумлуджі», – повідомив Ерсін Язиджі.

Внаслідок затоплення загинуло троє громадян Сирії, які були членами судна. Ще шестеро вважаються зниклими безвісти. П'ятьох членів судна врятували та госпіталізували. Прокуратура Кумлуджі розпочала розслідування щодо надзвичайної ситуації. Імовірно, гвінейське судно прямувало до України в рамках «зернової угоди», яку продовжила Туреччина у березні 2023 року.

Нагадаємо, в межах «зернової угоди» Україна може експортувати з трьох одеських портів зерно до країн, які залежать від українського забезпечення. Україна зможе поставляти зерно через «коридор» до 13 травня.