У порту Котка в Фінляндії через санкції ЄС проти Росії затримали російське вантажне судно Swem. Про це повідомив портал Yle.

За словами директора порту Хаміна-Котка Кіммо Наскі, це перший випадок, коли санкції ЄС, впроваджені проти РФ за війну в Україні, перешкоджали просуванню вантажу в порту Фінляндії.

Наразі судно перебуває за межами порту й очікує дозволу на вивезення затриманого вантажу.

«Під час співпраці з владою ми виявили, що вантаж містить добрива, які, ймовірно, належать особі, занесеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи мають бути заморожені в разі виявлення», – розповіла керівниця санкційного відділу міністерства закордонних справ Піа Саріваара.

За її словами, ймовірно, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. Партія затриманих добрив становить 20 тис. тонн, її вартість за нинішніми цінами на світовому ринку може становити близько 10-12 млн євро.