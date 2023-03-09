Офіційних наказів та постанов щодо обмежень реекспорту в РФ влада Туреччини не публікувала

Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант» з посиланням на учасників ринку.

Як йдеться в матеріалі видання, проблеми виникли під час транзиту санкційних товарів, які йдуть до Росії за схемами паралельного імпорту.

Співрозмовники видання розповіли, що компанії почала отримувати від агентів повідомлення про скасування раніше узгоджених поставок товарів, які йдуть до Росії через паралельний імпорт.

«Сказали, що причина у тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії», – заявив гендиректор компанії «Оптімалог» Георгій Властопуло.

Комерційна директорка компанії Transasia Logistics Валерія Савенкова розповіла, що офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для Росії.

Деякі співрозмовники видання пов’язують зупинку транзиту санкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена. За даними ЗМІ, тиск на Туреччину також чинять Обʼєднані Арабські Емірати (ОАЕ), які стали головним постачальником електроніки в Росію. 2022 року ОАЕ збільшили експорт електроніки до Росії в сім разів – майже до 300 млн доларів.

Як зазначає Forbes, товарообіг РФ і Туреччини з січня по вересень 2022 року збільшився вдвічі та досяг 45 млрд доларів. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із Ентоні Блінкеном пояснював зростання торговельного обороту з Росією зростанням цін на природний газ, який країна купує у Москви.

Влада США раніше попередила ОАЕ та Туреччину, що їхні економічні й фінансові зв’язки з Росією перешкоджають зусиллям стримати вторгнення РФ в Україну, писав Bloomberg. США закликали Туреччину перекрити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що товари на десятки мільйонів доларів, які підпадають під експортний контроль США, надходять до Росії та можуть бути використані її оборонною промисловістю для ескалації конфлікту.