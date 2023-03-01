Нафтогазові доходи Росії у січні впали майже на 40%

Через західні санкції та запровадження стелі цін доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року впали на 38% порівняно з торішнім січнем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними МЕА, в січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу становили 18 з половиною мільярдів доларів. Це на 38% менше ніж 30 мільярдів доларів, які Москва отримала за місяць до вторгнення в Україну.

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, причиною стали західні санкції проти експорту російських енергоносіїв. Дії Заходу «досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви від експорту нафти та газу», заявив Бірол.

У МЕА очікують, що «це скорочення доходів від нафти і газу буде різкішим у найближчі місяці, і ще значнішим у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій».

Узгоджена країнами «Групи семи», Євросоюзом і Австралією стеля цін на російську нафту на рівні не вище 60 доларів за барель набрала чинності 5 грудня. Із 5 лютого цінові обмеження запроваджені і щодо російських нафтопродуктів.З 1 лютого Росія запровадила заборону на постачання нафти «недружнім» країнам, які запровадили цінову стелю.