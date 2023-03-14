В рамках угоди, зерно можна вивозити лише з трьох портів на Одещині

Термін дії «зернової угоди», яка дозволяє Україні експортувати зерно через порти в Одеській області, продовжили на 60 днів, повідомило у вівторок, 14 березня, Міністерство оборони Туреччини.

Угоду продовжили 13 березня у швейцарській Женеві. Її підписали Туреччина, ООН, Україна та Росія.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування українських портів та вивезення зерна. Таку ж угоду підписала Росія. Зерно вивозять із трьох портів Одеської області: «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Україна тривалий час хоче включити до «зернової угоди» порт «Миколаїв», однак наразі ця ініціатива не має успіху. Також Україна пропонувала продовжити угоду одразу на рік.

29 жовтня 2022 року Російська Федерація заявила, що припиняє участь у «зерновій угоді» підписаній Україною, Росією, Туреччиною та ООН у Стамбулі, яка передбачає розблокування українських портів. Причина – нібито атака кораблів Чорноморського Флоту 29 жовтня вранці.

2 листопада Росія відновила свою участь у "зерновій угоді", а 17 листопада угоду продовжили на чотири місяці.