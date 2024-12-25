Подарунки до свят

Вибір подарунка – завдання непросте. Години пошуків у магазинах чи нескінченне гортання сайтів знайома для вас ситуація? Адже кожен хоче подарувати щось корисне, приємне й особливе. Разом з Фокстрот ми зібрали ідеї подарунків для ваших близьких, друзів чи колег. Беріть на замітку й даруйте емоції з любов’ю! Тим паче, що в період новорічних знижок можна суттєво заощадити.

Для любителів порядку

Якщо ви знайомі з людиною, яка не терпить безладу, а перегляд коротких відео з прибиранням – її улюблене хобі, то є сенс подарувати щось відповідне. Те, що зробить прибирання легшим і навіть приємним.

Робот-пилосос ROWENTA X-Plorer Serie 75 S автономний помічник для дому, який пилососить, миє підлогу і сам повертається на базу. Навігаційна система допомагає легко орієнтуватися між меблями, навіть у важкодоступних куточках. У додатку можна налаштувати графік, зони прибирання та отримувати інформацію про стан пристрою. Час роботи – 2 години, що робить його ідеальним навіть для великих квартир. Для власників тварин такий девайс теж стане в пригоді.

Зволожувач повітря NEOR HUMI 8ML1 WT – це відмінний пристрій, який допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості у приміщенні. Зволожувач працює за принципом ультразвукового розпилення води, що дозволяє швидко та ефективно збільшити вологість повітря в приміщенні. Він має компактний дизайн і легко вписується в інтер’єр будь-якої кімнати.

Для тих, хто завжди в русі

Ці люди – справжні енерджайзери! Вони вже зараз планують наступний рік, складають графіки та вже мають по 3-4 зустрічі кожного дня. Їхній ритм життя потребує технологій, які допомагають підтримувати швидкість і продуктивність. Ось кілька варіантів подарунків для активних особистостей:

Powerbank PROOVE Giant 100W 40000mAh – це потужний зарядний пристрій із величезною ємністю на 40 000 мАг, що дозволяє заряджати смартфон до 8 разів або ноутбук до 2 разів на одному заряді. Він підтримує швидку зарядку Power Delivery (PD) 100W, завдяки чому навіть потужні гаджети, як MacBook, заряджаються максимально швидко.

Гарнітура APPLE AirPods 3rd – зручні бездротові навушники з покращеним звуком завдяки Adaptive EQ, який автоматично підлаштовується під вашу музику. Вони мають вбудований просторовий звук (Spatial Audio), який створює ефект занурення. До 6 годин роботи на одному заряді та до 30 годин із кейсом – ідеально для тих, хто слухає музику, подкасти чи аудіокниги навіть у дорозі.

Фітнес-браслет SAMSUNG Galaxy Fit 3 допомагає стежити за фізичною активністю, вимірює пульс, кількість кроків, витрачені калорії та відстежує сон. Завдяки кольоровому AMOLED-екрану, він зручний у використанні й прекрасно виглядає на руці. Підтримка функцій сповіщень дозволяє отримувати повідомлення з телефону прямо на браслет, що особливо корисно для тих, хто постійно зайнятий. Батарея тримає до 13 днів.

Для кулінарних гурманів

Свята – це час для смачних експериментів на кухні. Для тих, хто обожнює готувати, ось ідеї подарунків, які надихають:

Гриль TEFAL OptiGrill Elite XL GC760D30 із потужністю 2200 Вт дозволяє готувати все – від стейків до овочів і навіть десертів. Завдяки сенсорній технології автоматично регулює температуру й час приготування залежно від товщини продуктів. Має 12 автоматичних програм і зручну знімну панель для легкого очищення.

Блендер TEFAL HB943838 з потужністю 1000 Вт цей пристрій ідеально підходить для приготування супів, смузі, соусів чи коктейлів.

Для поціновувачів технологій

Якщо у вашому оточенні є люди, які захоплюються новими гаджетами та завжди мріють про останні технологічні новинки, порадуйте їх такими девайсами:

Телевізор SAMSUNG QE55Q60DAUXUA оснащений матрицею QLED із підтримкою 4K UHD (3840x2160 пікселів), що забезпечує яскраві кольори та деталізовану картинку. Технологія Quantum HDR додає глибини зображенню, а система Object Tracking Sound Lite створює об’ємний звук. Смартфункції на базі Tizen OS дозволяють з легкістю отримати доступ до стримінгових сервісів, а режим Multi View дозволяє дивитися декілька джерел одночасно.

Портативна акустика JBL Go 4. Компактна, але потужна аудіосистема, яка забезпечує високоякісний стереозвук. Має водонепроникність та працює до 7 годин без підзарядки.

Не забудьте приділити увагу упаковці: святковий папір, стрічки чи невеликі прикраси доповнять ваш подарунок. А ще більше ідей та вигідних пропозицій шукайте у магазинах Фокстрот і на сайті. Створюйте святкові моменти разом з близькими людьми!