Святковий час – це мить, коли всі дитячі бажання здійснюються. Тож цей період – чудовий привід створити казку тим, хто цього так чекає.

Медікавер оголошує благодійний збір «Різдвяне диво для дитини». Його мета – зібрати необхідні речі для вихованців Центру реабілітації дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки віком від 0+ до 7 років.

Долучитись до збору може кожен охочий. Адже будь-який подарунок – це радісні та сокровенні миті щастя в памʼяті малюків.

Збір триватиме з 5 грудня по 21 грудня 2024 року.

Партнерами збору є галерея пряників «Юрашки», інтернет-видання Zaxid.net, ринок «Шувар», АТ «ГаличФарм» (TM Arterium), театральна студія «Панацея» та смачний простір Food Space.

Усі зібрані подарунки будуть формуватись в бокси за віковою категорією:

Бокс Світ немовляти (0+ місяців – 1 рік) – сортери, розвиваючі книжки, одяг, музичні інструменти, пазли тощо. Бокс Малятко (2 – 4 роки) – одяг (сукні для дівчаток із закритими рукавами, а хлопчикам – кофтинки), солодощі з довгим терміном зберігання, розвиваючі книжки та музичні інструменти, стрибаючий пластилін, пазли на 12 – 24 елементи, беговели, самокати, альбоми для малювання, сортери, діатонічні дзвіночки, інтерактивні планшети, заколки та резинки тощо. Бокс Дивосвіт (5 – 7 років) – одяг (сукні для дівчаток із закритими рукавами та хлопчикам – кофтинки), солодощі з довгим терміном зберігання, заколки, резинки, щітки-гребінці, інтерактивні планшети, велосипеди, розвиваючі книги тощо.

Кожна дитина заслуговує відчути свято напередодні Різдва!

Речі можна залишити у Львові в клініці Медікавер за адресою вул. Антоновича, 102.

А вже 21 грудня відбудеться вручення подарунків зі святкуванням для дітей в Центрі реабілітації дітей, а також різдвяна вистава «Магія Різдва» за підтримки театральної студії «Панацея».

Нехай ваше добро запалить іскорку щастя в очах дитини. Подаруйте різдвяне диво разом із клінікою Медікавер.

Детальну інформацію можна знайти на сторінках Медікавер Україна в соціальних мережах: