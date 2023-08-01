Із 1 серпня в Україні запроваджується низка змін, що стосується оподаткування та перевірок підприємців, виплат переселенцям та впровадження електронної черги для автобусів і легковиків на кордоні.

ZAXID.NET коротко пояснює, в чому суть змін і кого вони стосуватимуться.

***

Податки ФОП

На серпня скасовуються пільги для ФОПів та повертаються податкові перевірки. Зокрема з серпня скасували єдиний податок для ФОП ІІІ групи у розмірі 2% від суми доходу, а для ФОП І і ІІ груп повертають обов'язкову сплату ЄСВ, яку на початку повномасштабної війни скасували.

Підприємці ІІІ групи зможуть самостійно вибрати, за якою ставкою платити податки, подавши попередньо необхідні документи. Ті, хто цього не зробив, будуть автоматично повернені на довоєнну ставку. Якщо підприємець зареєстрував ФОП під час війни і обрав ставку 2%, то його автоматично переведуть на ставку 5%.

ФОПи, які працюють у прифронтових територіях та зоні бойових дій, зможуть платити ЄСВ і єдиний податок добровільно.

«еЧерга» на кордоні

Із 31 липня у тестовому режимі електронна черга на кордоні запрацювала для легковиків та автобусів. Чергу тестуватимуть у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Із 1 серпня водіям або логістам треба зареєструвати автобус в системі «єЧерга» та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час.

Записатися до «єЧерги» для автобусів можна на сайті з 31 липня. Для бронювання місця в черзі треба натиснути «Стати в чергу» та обрати «Автобус», далі заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис. Крім реєстрації, водії можуть відтермінувати чи скасувати чергу, замінити себе іншим водієм чи замінити вид транспорту. Детальніше про те, як е-черга вже працює для вантажівок, читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Закони

Із 1 серпня набирає чинності закон, що дозволяє військовим використовувати автомобілі з правим розташуванням керма. Закон діятиме на час дії воєнного стану, а також упродовж 90 днів з дня його припинення чи скасування. Зокрема автомобілі з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

військові частини та підрозділи ЗСУ;

СБУ;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації;

Національна гвардія;

Державна прикордонна служба;

Управління державної охорони;

Державна спеціальна служба транспорту;

Міністерство внутрішніх справ;

Національна поліція;

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як гуманітарна, благодійна чи міжнародна технічна допомога. Авто необхідно зареєструвати в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Виплати для ВПО

Із серпня скасовуються виплати деяким категоріям переселенців, зокрема тим, хто:

перебуває закордоном сукупно понад 45 днів (винятки становлять лікування, стажування, відрядження);

купили автомобіль або нерухомість вартістю більш ніж на 100 тисяч гривень;

мають депозит, який перевищує 100 тисяч гривень;

придбали валюту більш ніж на 100 тисяч гривень;

перебувають у місцях позбавлення волі;

мають житло в області, де не ведуться активні бойові дії та немає окупації.

Усім решта ВПО виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно.