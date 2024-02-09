Cosmolot входить в трійку найбільших платників податків

Українські гемблінгові компанії цього року збагатили бюджет країни на 10,4 млрд грн. Водночас сума податків від компанії у 2023 сягнула 2,4 млрд грн, що становить близько 25% від надходжень усієї гральної сфери.

З моменту легалізації азартних ігор в Україні компанія Cosmolot демонструє відповідальну позицію не тільки у питаннях сплати ліцензії і податків та прозорої операційної діяльності. Як економічний гравець ринку, Cosmolot виступає за всебічну допомогу у розвитку країни.

Відтак, у 2023 Cosmolot залучив перші іноземні інвестиції у гемблінг індустрію країни. Арнульф Дамерау – британський підприємець та досвідчений інвестор обрав компанію через відкриту проукраїнську позицію Cosmolot.

«Рішення інвестувати в український ринок є очевидним для мене. Я оцінюю прозорість, економічну та соціальну відповідальність бізнесу. Відповідальність Cosmolot виходить за межі вчасно сплачених податків, рівень їх допомоги фронту оцінюється мільйонами гривень. Разом ми спроможні потужніше розвивати сферу та економіку країни, допомагати армії та йти до перемоги України», – каже Арнульф Дамерау, головний інвестор Cosmolot.

На благодійність та допомогу армії Cosmolot спрямував вже понад 130 млн грн:

у рамках проєкту Cosmolot Airlines компанія посилила кілька десятків підрозділів ЗСУ 50 новітніми РЕБостікими БпЛА Punisher;

профінансував для передачі на фронт 49 гвинтівок та 2 кулемети;

Cosmolot ініціював створення першої недержавної платформи винахідників військової техніки Brave Inventors, що має на меті всебічну підтримку українських винахідників необхідної фронту військової техніки та розвиток military-tech галузі України.

Нещодавно компанія анонсувала продовження проєкту Cosmolot Airlines. Власники компанії виділяють 12,5 млн грн на виготовлення передсерійної моделі першого в Україні дрону БпЛА REX, що відповідає стандартам повного циклу знищення цілі відповідно до концепції сучасної війни.