В Cosmolot заявили про тиск з боку силових структур

Дискредитація та погрози

Співвласник оператора грального ринку Cosmolot Арнульф Дамерау заявив, що сьогодні український бізнес зазнає системного тиску з боку силових структур. Він вказав на спроби дискредитації керівництва компанії через звинувачення у зв'язках з Росії. Однак репутаційні втрати та операційні проблеми – не єдине, що хвилює бізнесмена. За його словами, до дискредитації компанії додалися прямі погрози її представникам.

«Нас намагаються зламати пустими та безпідставними звинуваченнями у звʼязках з Росією, створенням репутаційних та операційних проблем для компанії. Тепер додається телефонний тероризм, спам-атаки та залякування партнерів. Невідомі масово телефонують партнерам компанії та їх родичам», – заявив Дамерау.

На його думку, атака на Cosmolot вигідна Росії. Однак, те, що відбувається сьогодні – це більше, ніж тиск. Щоб встановити тих, хто за цим стоїть, оператор планує звернутися до правоохоронних органів.

«Ми звертатимемось в поліцію і НАБУ, щоб встановити тих, хто за цим стоїть. Всі задіяні в шантажі особи мають понести відповідальність за свої незаконні дії. Якщо ж підтвердяться чутки, що в цих діях беруть участь діючі представники державних органів влади, то я не буду мовчати про це», – наголосив інвестор.

Банки заблокували транзакції Cosmolot

Крім того, за його словами, банки заблокували всі транзакції Cosmolot, посилаючись на розпорядження Державної служби фінансового моніторингу.

«Це схоже на рейдерську атаку. Метою цих дій точно не є збільшення надходжень до бюджету і створення в Україні інвестиційного клімату. Тож тепер я зроблю ці атаки публічними… Я розпочинаю свою роботу у Києві разом з усіма належними послами. Зокрема, я також відвідаю особисто представників бізнесу та політичних лідерів у Лондоні, Берліні, Брюсселі та цього тижня у Вашингтоні», – додав він.

Бізнесмен резюмував, що інвестував в Україну майбутнього, щоб побудувати глобальну платформу для української економіки та ІТ-сектору, засновану на бізнесі, який, ймовірно, не зазнає ризику банкрутства у воєнний час.

«Я зробив своєю пристрастю побудову бачення президента України: легального, ліцензованого, білого бізнесу в секторі ігор, розваг та азартних ігор, який став – з 2,6 млрд гривень – таким же великим платником податків, як Arcelor Mittal, і більшим, ніж багато зі 100 найбільших українських компаній. Але наша компанія не лише сплачує податки до державного бюджету, які йдуть на захист України від агресора, ми також підтримуємо Збройні сили України військовою технікою, безпілотниками... Будь-яка атака на Cosmolot послаблює українську армію, державний бюджет, бізнес та міжнародний імідж», – написав бізнесмен.