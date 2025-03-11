Нову керівницю колективу представили 11 березня

В Подільському державному університеті, який розташований в місті Кам’янці-Подільському, представили нову керівницю вищого навчального закладу. Виконувачкою обов’язків ректора стала професорка Алла Івановська. На цій посаді вона замінила Володимира Іванишина, який керував університетом майже 10 років.

Нову ректорку педагогічному колективу представили 11 березня, повідомили в Хмельницькій ОВА. Виконувачку обов’язки ректора Подільського державного університету представила заступниця начальника Хмельницької ОВА Оксана Вжешневська. Офіційна причина кадрових перестановок – закінчення контракту у попереднього керівника Володимира Іванишина.

Додамо, що Володимир Іванишин майже 10 років пропрацював на керівній посаді в університеті. Також він двічі обирався на посади депутатів рад різних рівнів та балотувався у Верховну раду України. Наразі він є депутатом Тернопільської обласної ради.

До призначення Алла Івановська посаду проректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Його наступниця – Алла Івановська є доценткою, професоркою кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, проректорка з наукової роботи Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова.

Вона в 1997 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство». 1 лютого 2022 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Аллі Івановській присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. До свого нового призначення Алла Івановська обіймала посаду проректора зі стратегічного розвитку, наукової роботи та зовнішніх зв’язків Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.