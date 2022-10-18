«Укрзалізниця» повинна виплатити 120 тис. грн моральної компенсації батькам загиблого під потягом чоловіка. 37-річний мешканець Хмельниччини загинув ще влітку 2018 року. Тоді у стані сильного алкогольного сп'яніння він переходив колію і потрапив під вантажний потяг. Батьки загиблого вимагали сумарно 500 тис. грн компенсації, але суд значно зменшив цю суму.

Як йдеться у рішенні Деражнянського райсуду, інцидент стався ще в липні 2018 року у Деражні. Близько 22:00 вантажний потяг «Жмеринка-Клепарів» на смерть збив 37-річного чоловіка, який переходив колії. Від важких травм він загинув на місці.

Наприкінці грудня 2020 року батьки загиблого подали до суду на «Укрзалізницю» з вимогою виплатити їм по 250 тис. грн моральної шкоди за смерть сина.

У відповідь представник «Укрзалізниці» подав відзив, у якому попросив відмовити в позові, оскільки під час розслідування поліція не виявила провини у діях працівників залізниці. Крім того, як виявилось, у момент нещасного випадку чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння: судмедексперти виявили у нього 4,4 проміле алкоголю. Зазначимо, що такий рівень сп'яніння вважають смертельним.

Машиніст потяга розповів, що на під'їзді до станції «Деражня» побачив чоловіка, який навкарачки переповзав колію. Машиніст ввімкнув попередження, крім того, застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Суд вирішив задовольнити позов частково: батькам виплатять по 60 тис. грн компенсації замість 250 тис. грн, як вони просили. Суд мотивував це тим, що «Укрзалізниця» від початку повномасштабного вторгнення фінансово постраждала через падіння обсягів вантажних перевезень.

Судячи з інформації на сайті судової влади, апеляції ніхто не подавав. Відтак рішення набрало законної сили.