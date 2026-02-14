Подвійний біатлон і гірськолижний спорт: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 15 лютого
Медальні комплекти розігруватимуться у двох видах спорту
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 15 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у біатлоні та гірськолижному спорті.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 15 лютого:
- 11:00 – гірськолижний спорт (гігантський слалом, жінки, перша спроба; Анастасія Шепіленко)
- 12:15 – біатлон (гонка переслідування на 12,5 км, чоловіки; Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко – за умови потрапляння до топ-60)
- 14:30 – гірськолижний спорт (гігантський слалом, жінки, друга спроба; Анастасія Шепіленко)
- 15:45 – біатлон (гонка переслідування на 10 км, жінки; Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик – за умови потрапляння до топ-60)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
