У суботу та неділю, 23 – 24 вересня, на Львівщині буде хмарна погода, очікуються дощі, грози та град. За даними синоптиків львівського гідрометцентру, у області також оголосили штормове попередження.

Як повідомили львівські синоптики, 23 вересня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі. Грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 14 – 19°С, вдень 24 – 29°С тепла. У Львові також очікується гроза з градом.

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 24 вересня, на Львівщині також дощитиме. Денна температура повітря у Львові становитиме від 19°С до 21°С, буде хмарно з проясненнями, можливий дощ та гроза.