У Львівській області буде хмарно з проясненнями

У вівторок, 27 жовтня, у Львові та на Львівщині збережеться прохолодна погода, хоч вдень і вщухнуть дощі. Про це повідомили синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 27 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями може бути дощ, вдень – без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди очікується туман. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі – 0–5°С тепла, а вдень потепліє до 7–12°С тепла.

Прогноз для Львова: 27 жовтня у місті також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура вночі опуститься до 1–3°С тепла, вдень становитиме 9–11°С тепла.